“Krizni štab izgleda kao audicija, ovo je represija činovnika”

“Teško je naći mjeru između onog što je želja organa i represije, i zaista potrebe ljudi”, tvrdi profesor Fočo.

“Ovo je zdravstveni problem u kojem građani shvataju da je u njihovom interesu da budu izolirani. A vlasti su svojim brzopletim odlukama doveli čitav niz građana u nezavidnu poziciju, onemogućili rad i djelovanje. Uvijek je to dilema – šta jedno, a šta drugo donosi. Očito je ipak da je nevolja zajednički. Ovdje su prije svega interesi građana da im se omogući život, rad, djelovanje, a vlasti pokušavaju svoj sistem zaštititi, a tu prije svega mislim na zdravstveni sistem koji je nefunkcionalan da bi odgovorio na situaciju u kojoj smo se našli. Sve je prebačeno na teren represivnog, i to je ono što je zabrinjavajuće i zbunjujuće. Represivno je ograničenje kretanja ljudi, to je veliki problem”, kazao je univerzitetski profesor sociologije gostujući u programu “N1 televizije” te je dodao kao u kriznom štabu formiranom na nivou Federacije Bosne i Hercegovine nema eminentnih stručnjaka, već su tu uglavnom nekompetentni kadrovi.

“U Kriznom štabu na nivou Federacije nemate eminentnih epidemiologa ni virusologa, ljudi koji mogu na meritoran način da predlažu mjere koje je potrebno poduzeti da bi se prevazišlo stanje u kojem su se građani našli. Struka nije došla do izražaja, već su došle činovničko-represivne strukture”, kazao je dr. sc. Salih Fočo.

Ova situacija, prema mišljenju ovog sociologa, pokazala je da je zdravstveni sistem atomiziran, da ne može pratiti ovakvu teritorijalnu strukturu i organizaciju.

“Do izražaja je došla sva nefunkcionalnost sistema. Razrovljeni sistem je pokazao da nemamo adekvatnih ljudi koji bi bili od povjerenja i od autoriteta da vode ovu situaciju. Spomenuli ste smrt epidemiologa, što je pokazalo da zdravstveni sistem nije mogao odgovoriti, da on nije funkcionalan, da je podijeljen”, zaključio je naglasivši kako su ga konferencije za medije kriznih štabova nagnale na sociološku analizu cjelokupne situacije.

“Krizni štabovi liče na audiciju na kojoj se kandidati pripremaju za polaganje prijemnog ispita. Od premijera do načelnika Civilne zaštite mijenjaju se likovi koji ne daju povjerenje građanima da su mjere adekvatno poduzete. Oni su prerano donijeli naredbe, nisu vodili računa o posljedicama. To se vidi na primjeru neselektivnog ograničavanja na rad. Većina tih ljudi koji istupaju u javnosti su državni činovnici koji nemaju javnu odgovornost”, zaključio je profesor Fočo, tvrdeći da je supstitucija vlasti svedena na neke uske činovničke okvire koji potvrđuju da nisu dorasli aktuelnom zadatku.

“Građani konačno shvataju da je država opšte dobro, da nije vlasništvo političkih elita. Država mora da funkcioniše u interesu građana. Nakon ovoga će se mnoge stvari promijeniti, a građani su konačno shvatili da su dvadeset godina bili u zabludi”, mišljenja je Salih Fočo.

