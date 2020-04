Sijelo u jeku korone i zabrane kretanja: Ćamil Duraković tvrdi da se ovo desilo u Srebrenici

Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković objavio je na svom Twitter profilu video sa slavlja, za koje tvrdi da se desilo, 10. aprila, u Srebrenici! Dakle, u jeku borbe sa epidemijom korona virusa u Bosni i Hercegovini i rigoroznih mjera o zabrani kretanja koje su na snazi za sve bh. građane, a dodatno pooštrene u bh. entitetu RS!

“Nisam siguran za to ali ovo jeste juče u Srebrenici, sigurno.. Predsjedava i raspjevava monah Luka, a do njega načelnik Grujičić” – napisao je Duraković uz video, odgovarajaću na twitt Srđana Puhala i fotografiju gužve ispred crkve, koja se navodno desila jučer, kako je to naveo Puhalo, pitajući se da li je to istina?

Kazu da se ovo desilo danas, da li je istina?!! pic.twitter.com/vchtXjarCi — Srđan Puhalo (@SrkiPuhalo) April 11, 2020

Nisam siguran za to ali ovo jeste juče u Srebrenici, sigurno.. Predsjedava i raspjevava monah Luka a do njega načelnik Grujičić. pic.twitter.com/FBfAAD3bU0 — Ćamil Duraković (@Camil_Durakovic) April 11, 2020

Ako jeste, i u jednom i u drugom slučaju policijski organi trebali bi imati pune ruke posla… Ako su pravila jednaka za sve!

