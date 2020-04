U cijeloj BiH na snazi žuto upozorenje zbog jakih udara vjetra

Na područjima Banjaluke, Foče, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Livna, Prijedora, Trebinja i Višegrada očeuju se udari vjetra od oko 40 kilometara na sat, a mjestimično mogu biti i jači.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Vjetar u Bosni umjeren istočnog smjera, a na momente i pojačan. U Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od jedan do šest, na jugu od pet do 10, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko tri, a dnevna oko 17 stepeni.

U srijedu se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od jedan do šest, na jugu od pet do 10, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu i sjeveru do 23 stepena, prognoza je meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).

U četvrtak očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od jedan do sedam, na jugu od pet do 10, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena.

U petak očekuje se stabilno i sunčano vrijeme. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od jedan do sedam, na jugu od pet do 10, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena Celzijusa.

