Novalić: 150.000 novih testova za koronavirus poslat ćemo kantonima prema broju stanovnika

“To je dovoljan broj testova, a ko bude trebalo potrebno više reagirat ćemo ponovo. Što se tiče raspodjele testova, testove šaljemo kantonalnim zavodima za javno zdravstvo u skladu s brojem stanovnika, prema popisu stanovnika iz 2013. godine”, kazao je Novalić.

Kazao je da je Vlada FBiH netom prije njegovog obraćanja izglasala Zakon o ublažavanju negativnih posljedica, koji će večeras biti upućen u parlamentarnu proceduru i on je paket s rebalansom budžeta koji će biti sutra navečer.

“Taj zakon je novo svjetlo u borbi protiv virusa na ekonomskom polju. Ukoliko brzo ovaj zakon donesemo i na parlamentima on će poslati poruku da poslodavci nemaju potrebu otpuštati radnike. Kredite neće vraćati oni koji izgube posao. Vlada daje novac na minimalan iznos obaveze i to za sve u FBiH ravnopravno, poslodavci mogu isplaćivati plate koje mogu, ali ako su veće od minimalne plate, na razliku će poslodavci morati platiti obaveze. Ročnost uplate plate i obaveze nije vezana u Zakonu. Ako obaveze nisu plaćane do 29. februara privredni subjekt nema pravo na subvencije”, rekao je Novalić.

Zahvalio se svima onima koji poštuju mjere i preporuke nadležnih i poručio da će u slučaju pogoršavanja širenja zaraze, penzije u budućem periodu biti dostavljene na adresu penzionerima, prenosi “Klix“.

