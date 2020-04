Meteorolog Nedim Sladić: Sunčano vrijeme će potrajati sve do 13. aprila

“U prizemlju je vidljivo jačanje anticiklonalnog polja sjevernije od naših područja, a njen ogranak se pruža i preko naših područja. Razlika u pritisku, sniženijeg na jugu usljed utjecaja ciklonalne aktivnosti u Egeju, te povišenijeg na sjeveru usljed daljnjeg jačanja polja anticiklone uzrokuje vjetrovito vrijeme u većem dijelu naše zemlje, a u cirkulaciji ovih sistema, naše područje potpada pod istočno i sjeveroistočno strujanje. Naročito to vrijedi za Hercegovinu, jugozapadnu i zapadnu Bosnu gdje će puhati umjerena do jaka bura, povremeno i s olujnim udarima brzine do 75 kilometara na sat. U ostatku zemlje umjeren do umjereno pojačan vjetar, istočnog i sjeveroistočnog smjera”, kazao je Sladić.

Istakao je da je danas na snazi narandžasti meteoalarm koji je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine i Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske proglasio za šire područje zapadne i jugozapadne Bosne i Hercegovine, ali i dijelove Krajine i jugoistoka Bosne, uključujući regije Bihać, Mostar, Trebinje, Livno i Foča.

“A vremenske prilike su od ponedjeljka povoljne u cijeloj zemlji. Vjetar će posvuda oslabjeti do kraja dana. Prema svim dostupnim izračunima prognoznih modela, cijelu iduću sedmicu prevladavat će sunčano vrijeme. Od sredine sedmice, a naročito pred kraj radne sedmice, temperature zraka se kretati većinom od 17 do 24 stepena Celzijusovih u većem dijelu zemlje, lokalno moguće i do 26 na sjeveru i jugu zemlje”, kazao je mladi meteorolog.

Naglasio je da će sunčano vrijeme potrajati sve do 13. aprila 2020. godine.

“Jutra postepeno sve toplija, tako da se mraz više ne očekuje u nižim područjima. Za sada nisu vidljiva nova izraženija zahlađenja. Prva polovina aprila je prilično suha na prognoznom materijalu”, zaključio je Sladić na kraju u prognozi za naredne dane.

