Vremenska prognoza za subotu i nedjelju u Bosni i Hercegovini

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove muguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 4, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, a na jugu zemlje do 19 stupnjeva, prenosi “N1“.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna oko 13 stupnjeva.

U nedjelju u Bosni više oblačnosti u jutarnjim satima. Veći dio dana sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini će biti jakih udara vjetra. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stupnjeva.

