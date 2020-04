Sunčano vrijeme i visoke temperature u narednim danima

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1, na jugu zemlje do 4 . Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12 , na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne. U drugoj polovini dana umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0, na jugu do 4. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzijusa.

U subotu u Bosni umjereno oblačno, a u Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1 , na jugu zemlje do 5 . Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2 , na jugu zemlje do 6 Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni Celzijusa.

