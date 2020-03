Ugledni bh. internista imunolog: “Sve će ovo brzo biti jučer”

Profesor doktor Jasenko Karamehić, internista imunolog s četrdestogodišnjim radnim iskustvom u radu s pacijentima i međunarodno priznati stručnjak s velikim brojem naučnih djela i priznanja, za “Fokus” govori o pandemiji koronavirusa i o tome kako da se stanovnici BiH što bolje zaštite od ove pošasti.

Doktor Karamehić podržava i preporuku Svjetske zdravstvene organizacije da što više ljudi treba testirati na ovaj virus, te naglašava da je taj vid prevencije uz izolaciju i što manje kontakata najbolji način da se spriječi širenje virusa u BiH.

Djelovati preventivno

– Svjetska zdravstvena organizacija je prema mom mišljenju u pravu kada kaže da treba uraditi što više testiranja. Jer, pogledajte model Južne Koreje, Austrije, ili Srbije, sad kad su došli kineski doktori. Testirati, testirati, testirati. To je ono što podržavam. Pa, tako se skriningom otkrivaju potencijalni pacijenti kod kojih još nije došlo do manifestnih simptoma. Kad dođe do manifestinih simpotima i kad ljudi obole onda je kasno . Treba preventivno djelovati. I treba što više testirati. Neko će reći ima testova koji ne pokazuju odmah pravo stanje. To je tačno, ali se osoba može ponovo testirati, ako postoji imalo sumnje. Ja se ne slažem s onima koji kažu da ne treba testirati, kaže doktor Karamehić.

On dalje ističe da se izostanak većeg broja testiranja u BiH nikako ne bi smio povezivati s cijenom testova.

– Ako neko to povezuje s materijalnim troškovima onda moram reći, da ne smijemo zaboraviti da je sve jeftinije od ljudskog života, ljudski život nema cijenu. Materijalni troškovi su zanemarivi, ako se tako mogu spasiti ljudski životi i onemogućiti da se pandemija dalje širi. Prema tome model Južne Koreje koja se odbranila, a nalazi se na granici s Kinom koja je imala velik broj slučajeva u početku, ona se odbranila tako što su uradili na desetine hiljada testova svaki dan i otkrivali te klastere, znači potencijalno oboljele i na vrijeme ih izolirali. Sva mudrost i sva suština je u tome. To isto je uradila Kina, Austrija, isto to rade sad Srbija i Njemačka. Mi se moramo učiti na primjeru drugih zemalja. Ako vi nekog ne testirate, kako ćete znati da je bolestan? Na osnovu čega? Kad se on razboli, kad se bude kretao, pa prenio i drugima, onda je to kasno. Testovi ne mogu biti skupi. Međutim, ako znamo da u zemlji imamo više automobila političara nego respiratora, onda znamo da živimo u jednom društvu poremećenog sistema vrijednosti i tu se otvara jedna Pandorina kutija o čemu se treba povesti računa ubuduće, ocjenjuje doktor Karamehić.

Ovaj ugledni stručnjak svjetskog glasa ističe da je u svakodnevnoj korespondenciji s kolegama ljekarima iz Kine i drugih zemalja i da je jasno da sve činjenice ukazuju na to da je izolacija i izbjegavanje kontakata jedan od najefikasnijih načina sprečavanja širenja pandemije.

– Ovaj virus ima veliku mogućnost prenošenja i brzog širenja za razliku od drugih virusa. Mi možemo učiti na kineskom primjeru i dobro je da smo uveli sve ove mjere izolacije. Jer, to podrazumijeva nemogućnost širenja virusa. Ako nema kontakta među ljudima, jer virus se prema do sada poznatim činjenicama prenosi s čovjeka na čovjeka kapljičnim putem, ako poštujemo mjere izolacije onda nema ni širenja ni pandemije virusa. Naravno, ako je stanovništvo disciplinovano, a mora biti radi sebe. Ako ostanemo u kućama, ako budemo pratili smjernice kriznih štabova zdravstvene zaštite imamo puno razloga za umjereni optimizam i da ne obolimo od virusa. Međutim, ako ne budemo to radili, ima manji broj pojedinca koji ne slušaju i ovo još neozbiljno shvataju, sreća taj broj je sve manji iz dana u dan, onda neće biti dobro. Jer jedna osoba po onome što sam ja čuo iz od kolega iz Kine, na dnevnoj osnovi može zaraziti od 200 do 250 ljudi. Sad zamislite, ako je zarazio toliki broj ljudi , taj eksponencijalni rast krivulje, znači povećanje broja zaraženih, on će zaraziti 2. 500, a oni 5.000 ljudi i tu više nema početka ni kraja.

Osnovno je – smanjite kontakte, ako je neko već zaražen, ispitati sve te kontakte, sve te ljude izolirati i onda je manja mogućnost oboljenja, potcrtava profesor doktor Karamehić.

Uprkos težini situacije u kojoj se svi nalazimo, kaže doktor Karamehić, ne smijemo dizati i podlijeći panici, a da bi što bolje prevladali ovaj period mora se voditi računa i o imunitetu.

– Ne treba dizati paniku, jer panika sužava racionalno razmišljanje. Moramo voditi računa o imunitetu. Kakav je naš imuni sistem? Ja ću govoriti o prosjeku. U 90 posto slučajeva pa čak i više imamo dobar imuni sistem. Pokazalo se i sad u Kini i u drugim zemljama da je ozdravilo više od 70.000, 80.000 i do 1000.000 ljudi . Kako je ozdravilo? Zato što su imali normalan, prirodan imuni sistem, neću reći ni kvalitetan, ni loš, imam razloga zašto ovo govorim. Jer, mnogi koji se ne bave imunologijom ne znaju kad uzimaju puno imunostimulator , da to ima i „drugu stranu medalje“. Ako vi to uzimate svaki dan bespotrebno, vi narušite jedan normalan imunitet i on pređe u hiperaktivan, a taj hiperaktivan, prejak imuni sistem isto je štetan kao i hiporeaktivan, jer on dovodi do autimunih oboljenja. To su jako teška oboljenja i da se to ne bi dogodilo njega treba držati u ravnoteži . Iako sada ne živimo u normalnim okolnostima, treba pokušati normalno živjeti. Ako želimo sačuvati zdravlje, moramo sebi pomoći. Ne može nam niko drugi pomoći ako sebi ne pomognemo. Moramo kontrolisati stres, uzimati vitamine, prvenstveno C i E, zatim minerale. Trebamo, provoditi fizičke aktivnosti, držati umjeren ritam rada, sna i odmora. Veoma je važno imati pozitivan mentalno emotivni stav prema životu. Istodobno potiskivanje negativinih emocija mijenja otpornost ljudskog organizma čineći ga preosjetljivim na opasne stvari, ukazuje doktor Karamehić

Naš sagovornik kaže da uprkos tome što lijek za oboljele od koronavirusa još nije pronađen, mora se voditi računa o tome da svaki pacijent bude podvrgnut kvalitetnom liječenju.

– Protiv sam otpisivanja bilo koga i po Hipokratu i po svemu. Znači kod starijih osoba, normalno je da biologija radi svoje i da oni imaju i neka prateća oboljenja. Međutim i ta prateća oboljenja ako su liječena kako treba i ti pacijenti imaju šansu skoro istu kao i drugi da prežive sa svojim imunim sistemom. Ono što bih želio da upozorim mlade da ne testiraju svoj imunitet i da njihov imuni sistem može da izađe nakraj s ovim opasnim ubicom. Nemate vi ništa od statistike koja kaže da je 99,5 mladih preživjelo , a da je 0,5 posto umrlo. Ako se neko nalazi među tih 0,5 posto njemu je to svejedno. Znači i ti mladi moraju da se pridržavaju svih mjera. Jer kod mladih i kod djece ima jedan drugi problem. Možda njihov imuni sistem mnogo bolje reaguje, ali oni su kliconoše, oni šire bolest, znači on je navodno zdrav, a širi oko sebe bolest i kao „tempirana bomba“ je za sve druge oko sebe. I zato pozdravljam mjere, da naročito mladi, a i stariji od 65 godina trebaju biti u nekoj vrsti izolacije dok je ova kirza u svom vrhuncu. Sve aktivnosti treba svesti na fiziološke, na preživljavanje, poručuje sagovornik “Fokusa“.

Doktor Karamehić izražava i optimizam da će vakcina protiv koronavirusa ubrzo biti otkrivena, ali kaže „nauci treba vremena“.

– I, ovo mora proći i ovo će se sutra zvati jučer. Imao je svijet još takvih situacija u svojoj povijesti, međutim sve je nauka pobijedila i ovaj virus će biti nešto što će ostati u prošlosti, samo se treba pridržavati mjera i zvanične medicine koje su najrelevantnije da nam svima pomognu da izađemo nakraj s ovom opakom bolešću, zaključuje doktor Karamehić.

