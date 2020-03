Nova naredba: Građani će moći kupiti do tri litra ulja, pet kilograma šećera, dva kilograma soli

Štab civilne zaštite BPK Goražde naredio je ograničavanje prodaje osnovnih životnih namirnica u svim tržnim centrima, maloprodajnim i drugim prodajnim objektima na području BPK Goražde.

Kako bi svi građani bili u mogućnosti kupiti osnovne životne namirnice, građani će imati pravo da kupe samo do 25 kilograma brašna, do tri litra ulja, pet kilograma šećera, dva kilograma soli, do pet komada sapuna, do 24 rolne toaletnog papira i do jednog kilograma kvasca, propisano je novom naredbom Kriznog štaba civilne zaštite Goražde, prenosi “Avaz“.

Facebook komentari