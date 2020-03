FHMZBiH: Tokom vikenda kiša, snijeg i susnježica, od ponedjeljka sunčano vrijeme

Jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Najniža temperatura zraka izmjerena je na Bjelašnici i to minus četiri stepena, a najviša u Neumu 14.

“Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme. Tokom dana ponegdje u Hercegovini i na jugoistoku Bosne može biti slaba kiša. U večernjim satima slabe padavine u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od sedam do 13, na jugu do 17 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U nedjelju se, prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne se očekuje kiša u nižim, a snijeg ili susnježica u višim područjima. U Hercegovini u jutarnjim satima slaba kiša.

Jutarnja temperatura od minus jedan do pet, na jugu od šest do 10, a dnevna od pet do 11, na jugu od 11 do 16 stepeni.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle ili sumaglice. Jutarnja temperatura od minus tri do dva, na jugu od tri do sedam, a dnevna od 11 do 16, na jugu do 19 stepeni.

Sunčano vrijeme očekuje se i u utorak. Jutarnja temperatura od nula do pet, na jugu od četiri do 10, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 stepen.

U srijedu se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od jedan do šest, na jugu od pet do 10, a dnevna od 13 do 19, na jugu do 21 stepeni Celzijusa.

