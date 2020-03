Danas proljeće,a sutra već preokret vremena

U petak u većem dijelu zemlje jutro sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepen porast naoblake. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna do 21°C.

U subotu oblačno vrijeme. Tokom dana kiša je moguća u Hercegovini. U večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a na planinama susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna do 16°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje kiša ili susnježica. U ostatku dana ponegdje u Bosni povremeno može biti slabih padavina. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 1 do 12°C.,piše Slobodnabosna

