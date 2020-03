Objavljena prognoza do subote: Danas do 19 stepeni, a u narednim danima bit će 25

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -6; Bjelašnica -5; Drvar -2; Ivan Sedlo, Livno, Tuzla, Zenica 0; Bugojno, Grude, Jajce, Sarajevo, Srebrenica, Stolac 1; Sanski Most, Široki Brijeg 2; Doboj, Prijedor 3; Bihać, Bijeljina, Trebinje, Zvornik 4; Banja Luka, Mostar 5; Gradačac 7; Neum 8; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 944 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

Bioprognoza: Uz povoljnu biometeorološku prognozu, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropati također neće imati jačih tegoba. Nakon svježijeg jutra, tokom dana će biti ugodnije, sa porastom temperatura. Preporučljivo je slojevito se odjenuti.

Danas će u Bosni i Hercegovini prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 12 do 19 °C. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva se očekuje postepeno smanjenje naoblake. Dnevna temperatura oko 12 °C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni će biti magle po kotlinama i uz riječne tokove. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6°C, na jugu do 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 25°C.

U petak u Bosni i Hercegovini prije podne se prognozira naoblačenje. U večernjim satima se očekuje kiša, a na planinama slab snijeg. Prije podne slabo jugo koje će u drugoj polovini dana promijenuti smjer na sjever i sjeveroistok umjerene jačine. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20°C.

U subotu u Bosni umjerena naoblaka, u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4°C, na jugu do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje od 14 do 17°C, prenosi “Radiosarajevo“.

