Stanje na putevima

U većem dijelu BiH saobraća se po vlažnom ili mokrom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone. Na putevima Bihać-Bosanski Petrovac i Bosanski Petrovac-Drvar, kao i na širem području Livna, Kupresa, Glamoča i Tomislavgrada skreće se pažnja na mjestimično jače udare vjetra.

Na pojedinim dionicama višim predjelima ima i slabijih snježnih padavina. Iz BIHAMK-a savjetuju oprezniju vožnju i napominju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u mjestu Ugarak, zbog sanacionih radova od 07 do 16 sati dolazi do povremenih polusatnih obustava (uz 15-minutno propuštanje vozila). Iza 16 sati na ovoj dionici saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Obustava saobraćaja zbog sanacionih radova na snazi je od 09 do 15 sati na regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić Grad (dionici Crna Rijeka-Bjelajce).

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo magistralne puteve: Sarajevo-Trnovo (Krupac), Grude-Ljubuški i Jablanica-Mostar (Potoci).

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja. Granični prijelaz Deleuša-Vraćenovići zatvoren je za saobraćaj zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja,prenosi Avaz

– Dani vikenda su pred nama tako da u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačan promet vozila, kako na putevima u BiH, tako i na graničnim prijelazima saopćeno je iz BIHAMK-a.

