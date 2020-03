Fahrudin Radončić: “Ako kriza eskalira, svaki scenario je moguć”

“BiH ima neke papirnate strategije, ja sam spomenuo davno mogućnost kataklizmičnog scenarija da će Turska pustiti branu od 10.000 migranata prema Evropi. To se danas pokazuje tačnim. Moram vas podsjetiti da je Hrvatska u svoju policiju uložila desetine hiljada eura, BiH nije uložila niti marku. BiH je spavala i dovedeni smo u tu situaciju“, kazao je za “N1” ministar sigurnosti Fahrudin Radončić.

“Dobit ćemo novac za 300-400 novih policajaca u GP. Problem je vrijeme, izgubili smo taj faktor i sada radimo po principu da se spasi što se može spasiti. Pojačat ćemo granicu, prebaciti ćemo dio policajaca sa istočne na zapadnu stranu. U ovom trenutku se želimo nadati da će EU ozbiljno odgovoriti tako što će biti prva brana“, dodao je Radončić.

BiH kao hotspot za migrante?

“Ono što mene hrabri jesu izjave evropskih dužnosnika koje govore o cijeloj Evropi kao tački odbrane. Nadam se daće tako biti. Mi insistiramo da BiH ne može prihvatitit 10.000 migranata kao trajnu kategoriju. Očekujem da EU nema više manevarskog prostora, bili su nepravedni prema BiH. To su tretirali kao humanitarno pitanje, sada su shvatili da je to sigurnosno pitanje. Erdogan je uradio nešto što nije uredu. Potpisao je ugovor i onda rekao da jednog dana neće da to više poštuje“, kazao je i dodao:

“Za dva dana ćemo imati vanrednu sjednicu VM BiH o migrantima i korona virusu. Ne možemo podnijeti ni fizički, ni zdravstveno“.

“Vijeće ministara je prespavalo 4 godine, od jedne do druge migrantske krize. Sada imamo vruć krompir i treba da se nosimo s time. To je naša odgovornost ali treba i da kažemo gdje smo zatekli problem. Nismo ga zatekli na nuli, nego na minus 100“, poručio je državni ministar sigurnosti.

Vojska na granicama?

“Svaka zemlja ima pravo da brani suverenitet i identitet. Ja poštujem živote tih ljudi, ali moja obaveza je da branim svoju zemlju. EU koja nam je držala lekcije o tretmanu migranata danas puca na njih i blokira ih. Ne možemo imati dvostruke kriterije.

Svaki scenario, ako kriza eskalira, je moguć. Ja se nadam da se to neće dogoditi, ali mi kao država moramo razmišljati o svim izazovima“, poručio je.

