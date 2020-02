Svečanost povodom Dana nezavisnosti: Mladi stazama bosanskih vitezova

Bio je to i dodatni povod za organizaciju manifestacije Stazom bosanskih vitezova, koju su podržali učenici osnovnih i srednjih škola koje nastavu izvode po bosanskom planu i programu sa područja Mostara, uz nekoliko institucije kulture iz Mostara. Osim učenika, Blagajem su jutros defilovali i konjanici – vitezovi, kao i u dalekoj prošlosti, a svečani program upriličen je upravo na Stjepan-gradu. Čas historije održao je profesor Enver Imamović.

– Tu je oko devet stotina djece i mladih i to nas posebno raduje, rekao je član Organizacionog odbora

Nihad Jašarević.



Učesnik manifestacije bio je i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Rašid Hadžović.

Kaže da obilježavanja u kojima glavnu ulogu imaju mladi ljudi vraćaju nadu i vjeru, te bude osjećaj

ponosa kod starijih.

– Prvi mart obilježili su mladi Mostara, Konjica, Stoca i danas Blagaja. Nadam se da će se sa

obilježavanjima ove vrste nastaviti i u narednim godinama, te da će ona okupljati još više ljudi, rekao

je Hadžović.

Podsjećamo, Prvi mart – Dan nezavisnosti BiH obilježen je i jučerašnjim defileom mladih od Starog

mosta do Španskog trga u Mostaru, a centralna svečanost planirana je za sutra u 14 sati u zgradi

Federalnih institucija u Mostaru.



