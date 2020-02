Zima zadaje posljednji udarac: Temperature padaju ispod nule, padat će i snijeg

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne naoblačenje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a u tokom noći i u ostatatku zemlje. U večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, prenosi “Fokus“.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 14 stepeni.



BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Uz duže sunčane intervale i porast temperatura zraka, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake u prvom dijelu dana.

Opšta slika će se u poslijepodnevnim satima postepeno pogoršavati, najprije u Hercegovini, potom i u ostatku zemlje. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, promjene raspoloženja, reumatskih bolova, izraženije sa dolaskom noći.

Poželjno je umanjiti aktivnosti, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

U srijedu će biti pretežno oblačno. U centralnim i istočnim područjima Bosne poslije podne kratkotrajno razvedravanje. Prije podne kiša se očekuje u Posavini, Krajini i u Hercegovini. Poslije podne i u večernjim satima padavine u cijeloj zemlji. Kiša u nizinama, a u višim područjima susnježica i snijeg. Tokom noći snijeg ili susnježica se očekuju i u nizinama Bosne. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16 °C.

U četvrtak će jutro biti pretežno oblačno sa snijegom ili susnježicom u većerm dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 6 do 11 °C.

U petak će jutro i veći dio prijepodneva biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom u Bosni i kišom u Hercegovini. U ostatku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 15 °C.

PROGNOZA VREMENA DO 9. MARTA

Nakon stabilnog i nadprosječnog vikenda, do kraja ove sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom i snijegom. Snijeg će padati na planinama, a od noći sa srijede na četvrtak snijeg je moguć i u nižim centralnim područjima.

Uz padavine doći će i do osjetnijeg pada temperature zraka. Temperature zraka u jutarnjim satima u Bosni spuštat će se i ispod 0°C, piše u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

U prvoj sedmici marta prema raspoloživim sinoptičkim kartama nastavit će se nestabilno vrijeme sa kišom, susnježicom i snijegom. Više padavina prognozira se u centralnim, južnim i zapadnim područjima. Minimalne temperature zraka varirat će između -2°C i 5°C, a maksimalne između 4°C i 11°C, stoji u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

