Dodikova politika je sve napuhanija, a Velika Srbija je sve manja i manja

U najmanju ruku opasne su izjave člana državnog predsjedništva da Bosna i Hercegovina nema teritoriju nego samo granice te da zemljište pripada samo entitetima. Ujedinjeni u ideji da ponovno blokiraju državu, prisvoje ono što su njihovi prethodnici oružjem i u ratnim okolnostima pokušavali, politički predstavnici iz RS-a donijeli su jednoglasne zaključke i o tome kako da je provedu u djelo.

Gost u studiju emisije „Dobar dan BiH“ Hayat televizije bio je profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli i zastupnik u državnom parlamentu Zlatan Begić.

Pitali smo ga, je li ovo što se događa državni udar?

“Ovo je pokušaj državnog udara, jer još nije dovršeno ono što su počeli. To ne znači da ne možemo imati problema. Kada ukradete marku vi ste lopov i odgovarate, a šta rade nadležne institucije pravosuđa? Ovo je najbolji test, jer ovo je najava napada na ustavni poredak”, odgovara Begić.

Milorad Dodik je kazao, ili ćemo se ponovno dogovarati ili ove zemlje neće biti.

“Članovi Ustavnopravne komisije iz SNSD-a danas su bili pristutni i nisu glasali, jer oni rade kako Dodik kaže. Ljudi su uplašeni i sluđeni, jutros su me ljudi na ulici u Tuzli pitali: „hoće li ovo biti rat“? Rat neće biti jer sada kada bismo Dodika tjerali iz BiH on ne bi otišao, jer bi RS u Srbiji bila periferija u kojoj ne bi bio baja. To što je ovdje baja podarila mu je međunarodna zajednica. Nama je nametnut sistem gdje je vlast manjine nad većinom, i putem nejednake vrijednosti glasa imamo njihove predsjednike. Mislim da Dodoik, hajd što vodi sebe u potpunu političku avanturu, jedan čitav narod vodi u političku avanturu. On hoće da sludi ovaj narod, zar zaista da mislimo da će desetine hiljada ljudi koji rade unutar institucija sistema, ostaviti sve to i na Dodikov zvižduk otići u RS”, pita se profesor.

Na pitanje, može li zemlje nebiti odgovara:

“Dodika može nebiti i mene, ali ova zemlja će opstati. Ovo što Dodik i Čović rade, promičući teze legetinmnog predstavljanja znači vođenje naroda u propast. Oni će doprinjeti da ova zemlja postane jednonacionalna. U RS prema podacima ne živi ni 700. 000 stanovnika, ali i Hrvati odlaze to znamo. Zbog toga mi je žao, ali hoću da kažem da ništa ne uče iz historije. Dodikova politika je sve napuhanija, a velika Srbija je sve manja i manja, jer ti političari narod vode u sunovrat”, govori Begić.

Prokomentirao je i to da li donošenje novog zakona o ustavnom sudu Bosne i Hercegovine automatski znači izmjenu ustava.

“Pazite to ne znači. Sam Ustav kaže da će parlementarna skupština donijeti odluke koje mogu omogućiti drugačijI raspored sudija. U CIK -u rade ljudi koji rade po nalogu ovih politika, 1991. su nas napali s brda a sada to rade iz institucija BiH, i stvari treba konačno početi nazivati pravim imenom. Treba ih pitati jeli im problem 2 miliona muslimana koji žive ovdje. Jedino što nas može izvuči su demokratski standardni, što ne znači da ne treba postojati etnička ravnopravnost koju već imamo. Da Bog da ja i moja porodica bili majorizirani kao Hrvati u BiH”, kazao je profesor Begić za “Hayat“.

