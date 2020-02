U BiH pretežno oblačno vrijeme, u narednim danima kiša i susnježica

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u jutarnjim satima kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i na zapadu Bosne. Poslijepodne kiša se očekuje na istoku, sjeveru i sjeveroistoku Bosne. U večerenjim satima može biti i malo snijega. Vjetar umjeren, a tokom dana na momente i pojačan u skretanju na sjeverni smjer. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U srijedu pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. U višim područjima je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a najviša dnevna od 5 do 13 stepeni.

U četvrtak ujutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana sunčanije. Krajem dana i tokom večeri, ponegdje na jugu i zapadu slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a najviša dnevna od 5 do 15 stepeni.

U petak oblačno vrijeme. Tokom dana kiša ili susnježica. U planinskim područjima snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 4, dnevna od 4 do 10 stepeni.

