Kantonalni inspektori otkrili šta su najveći zagađivači zraka u Sarajevu

Iznova spomenu kako su najveći zagađivači saobraćaj, industrija i privatna ložišta u kojima se u prah I dim pretvori sve I svašta.

Ova privatna ložišta predmetom su Inspektorata za zaštitu od požara koji djeluju pri MUP-u KS. Pitali smo ih da li su građani i koliko puta u proteklom period prijavljivali tuđa privatna ložišta, koliko su intervencija inspektori i imali, šta su pokazali inspekcijski nalazi, te koliko je kazni izrečeno.

Objašnjavaju u svom odgvooru kako je članom 58. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo propisano da poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem Odluke obavlja između ostalih i inspekcija za zaštitu od požara u dijelu koji se odnosi na dimnjačarsku djelatnost ( čišćenje i pregled dimovodnih objekata, korištenje energenata i otpadnih materija koje nisu dozvoljene važećim propisima i druge nepravilnosti).

Kažu kako u sklopu svojih redovnih aktivnosti vrši nadzore nad vlasnicima i korisnicima dimovodnih objekata a u toku trajanja epizode prekomjerne zagađenosti vrši pojačane inspekcijske nadzore. Propisane su novčane kazne od 500 do 1000 KM za fizička lica, vlasnike stana ili kuće, upravitelje i predstavnike stanara ako ne vrše redovno čišćenje dimovodnih objekata u propisanim rokovima ili ne dozvole čišćenje dimovodnih objekata, te kazna od 1.000 do 5.000 KM za pravno lice i novčana kazna od 500 do 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu za navedene prekršaje.

Imali su intervencija. Od početka decembra do sredine januara, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela Odluke o proglašenju epizoda Upozorenje i Uzbuna , inspektori za zaštitu od požara su kroz redovne inspekcijske nadzore i po prijavama, izvršili 44 inspekcijska nadzora dimovodnih objekata i to:

11 nadzora u objektima individualnog i kolektivnog stanovanja,

11 nadzora kotlovnica,

19 nadzora ugostititeljskih objekata,

3 nadzora poslovnih objekata.

Konstatovali su da se ne vrši redovni pregled i čišćenje dimovodnih objekata, pojedni su tehnički neispravni a nije uočeno korištenje energenata ili otpadnih materija koji nisu dozvoljeni važećim propisima.

Inspektori za zaštitu od požara su u okviru svojih nadležnosti rješenjima naložili vlasnicima i korisnicima dimovodnih objekata poduzimanje mjera na otklanjanju nedostataka i nepravilnosti, te izdali prekršajne naloge u iznosu od 11.000 maraka.

O mjerama koje vlasti trebaju poduzeti danas, da problema ne bi bilo za dvije, pet, deset godina još se samo šuti. Proglašava se stanje “Uzbune”, a građani I dalje sa pomoćnim odjevnim predmetima ni do kućnog praga, prenosi “Hayat“.

