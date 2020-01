Sablasni prizori iz Srebrenice: Puste ulice, autobusi ne voze, zaobilaze ga i psi lutalice

Pusto je i na Autobuskoj stanici, koja ne radi više od godinu. Iz ovog grada nije otišao nijedan autobus niti je u njega došao, jer su međugradske linije ukinute, a lokalnih i nema.

Većina Srebreničana po završetku posljednjeg radnog dana u prošloj godini otputovala je u Federaciju BiH i Srbiju, gdje žive, i tamo sa svojim porodicama dočekaju Novu godinu, piše “Hayat“.

S obzirom na to da je u prvoj dekadi ovog mjeseca proglašeno sedam neradnih dana, a do tada oni što su otišli neće se vratiti, pustoš u ovom gradu potrajati još neko vrijeme. Ali i sve do nekog narednog vikenda, kada će opet sve biti sablasno, piše Avaz.

Tako je u Srebrenici tokom zime, kada se, recimo, u naselju Petriča od 140 kuća svjetla vide samo u njih šest. Slično je i u naselju Crvena rijeka, gdje noću sijalice gore samo u tri kuće.

