Vukanović: “Milorad Dodik je bolestan”, “Srbujte u Albaniji, na Kosovu i u Crnoj Gori”

“Ključ je istjerati Dodika iz rupe, da narod vidi da je car go. On udara mikrofone, a meni govori da sam bolestan”!

“Dodik potpisao ANP, molio Amerikance da BiH ne uđe u NATO do 2022! Dodik je bolestan”!

“Molio je Bakira: primi me, primi me. I evo, Bakir ga primio. BiH je država, RS entitet, poštujem Dejton. Dodik je najvažniji igrač hrvatske politike u BiH, ako krene u prekrajanje Dejtona, to je samoubistvo”!

“Mile se boji Lukača. Dodik imao izbor: Ili potpiši ANP ili ćeš tek vidjeti šta su sankcije. Ništa se više ne pitamo, pitanje je dana kada ulazimo u NATO”.

“Ne arlauču ti više hodže, klanjaš se pred strancima, pužeš pred Bakirom. Odlazi Dodiče”!

“Opsjednut je sa mnom. Iskopavaju kosti mrtvog mi đeda da bi me uništili. Govore mi da sam poturica i osunećen. Išao sam na otvaranje džamija, nije me stid. Muftije iz RS-a su izdale svoju braću. Uzeli su od Dodika 100 hiljada, a danas još 500 hiljada naših para. Mile može kupiti dvojicu muftija, ali sve ne može. Muftija dobojski je ustvari muftija Obrena Petrovića. Mile, Milo i Aco su pokusni kunići stranaca. Kakvi Vučićevi helikopteri, ništa on nije kupio”!

“Rasturio sam ih sve, ubio sam ih istinom. Naš skup u Banjoj Luci je Božićni ustanak, bilo je 5.000 hiljada ljudi. Dodikov skup je bila sahrana, krio se iza veterana RS-a. Svi oni srbuju u Banjoj Luci i Beogradu. Srbujte u Albaniji, na Kosovu i u Crnoj Gori”, samo su neke od izjava Nebojše Vukanovića.

