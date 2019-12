Vukanović: Bogom ti se kunem Milorade i Čubriloviću, kad-tad ćete odgovarati

“Rat kriminalcima. Rat ratnim profiterima i podjeli među braćom. Ovim riječima je Miloš pokrenuo ustanak prije 200 godina. Mi pokrećemo novi ustanak, bez oružja, nego gandijevski. Istinom i pravdom idemo na njihove šake i puške”, rekao je.

“Ne smijemo se bojati njih i ne smijemo nasjesti na njihove provokacije. Tirani uživaju u nasilju, tuči i svakoj vrsti devijacija. Mirno i dostojanstveno ćemo se boriti. Naš ustanak bez krvi – nego gandijevski, dok ne budemo živjeli kao slobodni ljudi, a ne potlačena stoka”, kazao je. .

“On želi da vas uguši, on vas prezire, on misli da nas sve može kupiti za 50 KM. Ne možeš Milorade. Hvala vam i do konačne pobjede”, rekao je.

“Bogom ti se kunem Milorade i Čubriloviću, pogotovo Čubriloviću, kad-tad ćete odgovarati za ponižavanje RS. Želim i da se obrazim takozvanoj međunarodnoj zajednici, koju je jedan naš sugrađanin nazvao kurvom, a ja grobarima. Vi ste izvor zla i strani ambasadori koji podržavate nasilnike, koji dajete kredite. Mi svi nismo na prodaju. Nismo marionete. Pakuj se Inzko i vodi tri čauša, Dodika, Bakira i Čovića”, rekao je Vukanović, prenosi “N1“.

