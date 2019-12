Cvijanović poštuje presudu Ustavnog suda? U pozivima za prijem uoči Dana RS-a nema 9. januara

Pozivi su, između ostalog, osim institucijama u RS-u odaslani i na adrese člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, zastupnicima i delegatima iz RS-a u Parlamentu BiH, te ministrima iz RS-a u Vijeću ministara BiH.

No, u ovom pozivu se, kao što je to do sada bilo, ne koristi sintagma “9. januar, Dan RS-a” što je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Naime, Ustavni sud BiH je i 29. marta ove godine ponovo proglasio 9. januar neustavnim, odnosno poništio dio člana Zakona o Danu Republike Srpske koji glasi “na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar se utvrđuje kao Dan Republike“.

Nakon što je Cvijanović prošlog mjeseca izjavila da ” Republika Srpska ima spremne odgovore na odluku Ustavnog suda BiH”, čini se da je ovim zvaničnim pozivom krenula i u implementaciju ove presude budući da se u njemu nigdje ne spominje 9. januar.

Inače, Cvijanović je u novembru najavila da RS za dva mjeseca ponovo dočekuje dan svog nastanka, te je poručila građanima da se spreme za slavlje.

“Smatram da mnogi procesi u BiH idu u pogrešnom pravcu, pa tako i ovo pitanje osporavanja Dana RS. BiH nije u stanju da napravi ni najmanji korak naprijed, a nekima je, očito, važnije da “napadnu“ neki datum, nego da se bave suštinskim pitanjima. Umjesto pitanja formiranja vlasti, kretanja na evropskom putu, ekonomskih tema, političko Sarajevo, ali i jedan dio međunarodne zajednice, okomili su se na identitet Republike Srpske”, rekla je Cvijanović.

Ona je početkom ovog mjeseca predsjedavala prvom sjednicom Organizacionog odbora za proslavu neustavnog Dana RS-a 2020. godine. Na sjednici, koja je održana u “Palati Republike” u Banjoj Luci, konstituisan je Odbor za proslavu Dana RS-a, usvojen prijedlog Programa proslave i formirana Radna grupa za pripremu i realizaciju proslave.

Članovi Odbora, utvrdili su da će centralni događaji povodom proslave Dana RS-a, kao i prethodnih godina, biti svečani defile na Trgu Krajine i Svečana akademija u Sportskoj dvorani Borik,piše Klix

