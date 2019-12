Hashim Thaci: “Kosovo i Bosna su pretrpjeli genocid, a ne ‘građanski konflikt'”

Tači je komentarišući izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je masakr u Račku nazvao izmišljenim, optužio međunarodne predstavnike zato što nisu osudili tu izjavu, prenosi “Beta”.

“Budućnost se ne gradi poricanjem zločina i vrijeđanjem ubijenih na Kosovu. Budućnost se gradi priznanjem krivice i izvinjenjem srpskog rukovodstva. Čutanje međunarodnih zvaničnika dozvolilo je aktuelnom srpskom rukovodstvu da negira zločin“, rekao je on.

Tači je rekao da je danas odlučio da posjeti Račak, jer je to “vrhunac masakra države Srbije nad civilnim stanovništvom na Kosovu“.

Predsjednik Kosova je izjavio da je Srbija na Kosovu izvršila genocid, “oko 400 masakra nad albanskim civilima, ubila oko 1.300 djece, silovala oko 20.000 žena i ubila oko 13.000 albanskih civila“.

“Oni koji počinili te zločine protiv čovječnosti, nisu izvedeni pred lice ni domaće niti međunarodne pravde“, rekao je Tači i dodao da je danas Međunarodni dan ljudskih prava, za koji Kosovo čini sve što može da poštuje u potpunosti najviše zapadne standarde ljudskih prava.

“Ali u isto vrijeme, uvijek moramo pamtiti prošlost da bismo se bezbjedno kretali naprijed, u sigurnu budućnost za sve građane“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, budućnost se ne gradi poricanjem zločina ili čak etiketiranjem ili vrijeđanjem civila ubijenih na Kosovu, već se “gradi samo prihvatanjem odgovornosti, istovremeno sa izvinjenjem srpskog rukovodstva za zločine koje je počinila u državi Kosovo“.

Predsjednik Kosova je ocijenio još žalosnijim ćutanje međunarodnih zvaničnika, izostanak posjeta posebno Račku, koja je vrhunac masakra srpske države, što je otvorila usta i amnestirala aktuelno srpsko rukovodstva da tvrdi i sa ponosom negira zločine protiv čovječnosti i genocida na Kosovu.

On international day commemorating #genocide, my message from #Reçak to bureaucrats of relativization was clear: #Reçak was a massacre not an “event”. #Kosovo and #Bosnia endured genocide, not a “civil conflict”. Justice will prevail, not lies, denials and fake #Nobel prizes. pic.twitter.com/zhjnQTRMQw

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 10. prosinca 2019.