Danas u BiH oblačno s kišom

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može pasti veoma malo kiše. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 5 do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15.

Oblačno vrijeme zadržat će se i drugog dana vikenda. U nedjelju u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu zemlje od 6 do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Slične vremenske prilike očekuju se i početkom nove radne sedmice.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno malo kiše može pasti na području Hercegovine, zapada i sjeverozapada Bosne. Kiša u većem dijelu zemlje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U noći na utorak vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 10. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nizinama slaba kiša, na planinama slab snijeg. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini jaka bura. Temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje od 6 do 11 stepeni.

Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, opća slika će se popraviti.

Opća slika će se neznatno popraviti, pretežno zbog blagog zatopljenja sredinom dana. Jutro i veče će još uvijek biti tmurni, popraćeni niskim temperaturama, stoga je i dalje preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, reducirati boravak na otvorenom i provoditi mjere zaštite od hladnoće, naročito osjetljive grupe stanovništva poput djece, hroničnih bolesnika i starijih osoba,piše Avaz

Loading..

loading...

Facebook komentari