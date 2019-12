Jusko: Neko zbog tri metra drva leži u zatvoru šest mjeseci, a odgovorni za pronevjeru miliona pošteđeni

To je bio povod za održavanje današnje sjednice Vlade KS, na koju su pozvani i direktori javnih preduzeća, ustanova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Najviše je dužan GRAS s neplaćenim porezom u iznosu od od 130 miliona KM, a slijede ga preduzeća “Vodovod i kanalizacija” (ViK) s dugom od devet miliona KM, zatim “Park” s dugovanjima većim od osam miliona KM, Studentski centar s dugom nešto većim od šest miliona KM, kao i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu s dugom većim od pet miliona maraka, piše Avaz.

Premijer Edin Forto rekao je da, osim poreznog duga, postoji i dug od 35 miliona KM za presuđene tužbe zaposlenika koji primaju plaće iz budžeta KS, kao i dugovanja prema raznim dobavljačima koji imaju ugovore s onim subjektima koji se finasiraju iz budžeta.

Procjena je da ti dugovi iznose između 200 i 300 miliona KM.

Forto je kazao da je „ultimativni čin patriotizma plaćanje poreza i da svako ko hoće srušiti državu, treba jednostavno ne plaćati porez“.

Sadašnji direktori javnih preduzeća, ustanova i drugih fondova redom su za aktuelno loše stanje optužili bivše uprave i politike. Naveden je niz primjera kako su se zbog ličnih interesa iz budžeta odlijevale desetine miliona maraka.

Premijer Forto, nakon rasprave u kojoj se čuo niz primjera o kriminalu, predložio je da se usvoje sljedeći zaključci koji su i podržani.

Ministarstvo pravde zaduženo je da što prije zakaže sastanak s Tužilaštvom KS o temi svih prijava i predmeta koji se odnose na firme, ustanove i zavode čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Vlada KS zadužena je da u roku od 90 dana pokrene aktivnosti na izradi zakona o javnim preduzećima, zatim da se poduzmu mjere na jačanju inspektorata Kantona Sarajevo, potom da se učini sve kako bi se ojačala institucija Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, kao i da se ojača kriminalistička policija MUP-a KS.

Ministar za boračka pitanja Ismir Jusko (SBB) kazao je da, ako Vlada Kantona Sarajeva želi poslati poruku građanima da su spremni za promjene, onda se mora učiniti nešto konkretno kako bi svi oni koji su odgovorni za nestanak desetine miliona maraka bili i kažnjeni.

– Utvrdili smo da su milionski iznosi otišli nastranu, a onda se postavlja pitanje hoće li oni odgovorni za to biti procesuirani. Mi moramo sve učiniti da do toga i dođe. Jer neko dobije šest mjeseci zatvora za tri metra drva koja koštaju 300 KM,a oni što su pronevjerili milione ne odgovaraju. Mi moramo sve učiniti da se to promijeni – kazao je Jusko.

Loading..

loading...

Facebook komentari