Decembarski minusi: Hladno jutro stiže u Bosnu i Hercegovinu

Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -9 i -3°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

U Sarajevu prijepodne magla ili niska naoblaka. Sunčanije u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura zraka oko -7°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko -2°C.

Podsjećamo, danas je prijepodne snijeg padao u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, a kiša je padala na jugu zemlje. U drugoj polovini dana u Bosni se oblačnost djelomično smanjila, a u Hercegovini postepeno se izvedrilo.

