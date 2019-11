Jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan Sedlo, Sokolac 2; Bugojno, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 5; Grude, Široki Brijeg, Srebrenica 6; Bijeljina, Prijedor, Sanski Most, Trebinje, Zenica 7; Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Mostar 8; Neum 9;

Danas će u Bosni veći dio prijepodneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa snijegom. U ostatku dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu od 10 do 15 °C.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura oko 7 °C.

