BIHAMK: Kolovoz je pretežno mokar i klizav, a vozače upozoravamo i na učestale odrone zemlje ili kamenja

Vidljivost je zbog magle smanjena na putnim pravcima Bugojno-Novi Travnik, Livno-Kupres i Livno-Glamoč, pa vozače na ovim dionicama pozivamo na pojačan oprez.

Zbog radova na izgradnji trake za spora vozila na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), danas (30.11.) od 11 do 16 sati povremeno će dolaziti do obustava saobraćaja, tako da se vozačima preporučuje korištenje alternativnih pravaca.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07 do 16 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Ključ-Mrkonjić Grad (izlaz iz Ključa).

Kolovoz je pretežno mokar i klizav, a vozače upozoravamo i na učestale odrone zemlje ili kamenja. Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu. Podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

