BIHAMK: Pažnju skrećemo na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz

Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost u kotlinama i dolinama rijeka pa pozivamo na pojačan oprez. Izdvajamo dionice na području Prijedora, Banja Luke i Bihaća. Pažnju skrećemo i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Lanište na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac, danas od 09 do 16 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse, pa se ovim vozilima preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Putnička i laka teretna vozila moći će koristiti alternativni put u sklopu gradilišta.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Jajce-Banja Luka (kod mjesta Zdaljevac), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Kladanj-Stupari (u mjestu Stanovi)).

Podsjećamo da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Povodom praznika 25 studenog/novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, večeras od ponoći do 26.11. do ponoći, na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području FBIH.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

