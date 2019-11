Mirna šetnja u centru Sarajeva kao znak podrške štićenicima Zavoda u Pazariću

Nakon kratkog obraćanja, mirno su prošetali do Parlamenta Federacije BiH gdje su ponovo iznijeli svoje zahtjeve i poručili da neće odustati od borbe za ovu djecu.

Spomenka Stanišić je majka mladića s poteškoćama u razvoju koji je do septembra ove godine pohađao nastavu i edukacije u Centru Vladimir Nazor. Od 1. septembra 16 djece s poteškoćama u razvoju više ne mogu ići u ovu ustanovu.

“Oni su, nakon što su završili školu, pohađali svaki dan radionicu od osam do 11 sati. Za tu radionicu novčane donacije davala je Turska i dok je bio direktor Mersudin Kadrić on je podržavao taj program i borio se. Sada je došla nova direktorica koja je odlučila da to ukine, a kao objašnjenje rekla je da oni imaju više od 21 godinu i ne mogu pohađati te radionice“, kazala je Stanišić.

Istakla je kako su se obraćali ministrici i drugima, ali njihova djeca i dalje su “na ulici” što je negativno utjecalo na njihovo stanje i napredak koji su postigli tokom ovih godina.

“Ovo što se dešava u Pazariću je grozno i sve ih treba smjestiti u zatvor, ali i u Vladimir Nazor je haos. I tu imate, kao i u Pazariću, više ekonomista i drugih umjesto logopeda i drugih stručnjaka. Ja sam svoje dijete privatno morala voditi i logopedu i drugima. Država mi nikada nije pomogla“, dodala je.

Rijad Arslanović koji od prvog dana podržava proteste kao građanin kazao je kako traže sistemsko rješenje za sve ustanove koje brinu o djeci s poteškoćama u razvoju i formiranje komisija koje će činiti stručne osobe i roditelji ove djece koje će nadzirati njihov rad i pomagati djeci.

“Ukoliko budemo istrajni možemo doći do ispunjena naših zahtjeva. Pozivamo sve sociologe, defektologe i druge stručnjake da nam pomognu jer mi smo samo građani koji žele pomoći djeci“, rekao je Arslanović.

Komentirajući navode članova Vlade FBiH da nisu znali za ovaj problem u Zavodu Pazarić, kazao je kako je to pokazatelj koliko oni nisu stručni i ne žele znati.

“To u nama budi samo veću želju da se borimo za ovu djecu. Nadam se da će svi u jednom trenutku stati uz njih“, kazao je.

Građani su i ovaj put držali transparente na kojima je pisalo “Je li vas stid?”, “Šta biste da su vaša djeca?”, “Djeca su ukras svijeta” …

Jučer su predali zahtjeve upućene premijeru FBiH Fadilu Novaliću i resornom ministru Vesku Drljači. Poručili su kako će se okupljati svaki dan dok sva djeca ne budu sigurna i imala adekvatnu njegu i brigu u ovim ustanovama, piše “Klix“.

