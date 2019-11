Uborak ipak dobija okolišnu dozvolu, uskoro i kopanje nove “rupe”

Poručili su da ne odustaju od zahtjeva koji se trebaju ispuniti, a održali su i nekoliko sastanaka, od onih sa predstavnicima Ministarstva građenja HNK, do sastanka sa ministricom okoliša FBiH i gradonačelnikom Mostara. Raspravljali su, kažu, uz prisustvo federalnih inspekcija.

– Bez rasprave oni namjeravaju produžiti okolinsku dozvolu za Uborak. Kazali smo da to mogu, ali i da ćemo s druge strane podnijeti krivične prijave protiv odgovornih. To su potpisnici nove dozvole. To je ustvari dozvola da se kopa još jedna rupa, između ove dvije – stare i nove. Rupa u koju se danas deponuje nema apsolutno nikavu dozvolu. Nova koja bi se kopala navodno bi važila godinu uz naredbu da se za to vrijeme riješi problem deponije. Ipak, Bešlić i ekipa tvrde da neće odustati od ove lokacije jer su navodno uložili mnogo sredstava, kazao nam je Nijaz Hodžić iz Udruženja Jer me se tiče.

U slučaju da se čudom ipak ne izda okolinska dozvola čemu su se nadali građani, dalja procedura sasvim je jasna.

– Glavni federalni inspektor gospodin Salkić rekao nam je da je pripremio rješenje o zatvaranju deponije. Ukoliko ministrica ipak ne izda rješenje za kopanje nove rupe on će 3. decembra doći i zapečatiti Uborak. U protivnom, 4. decembra ponovo ćemo organizovati mirne proteste. Nećemo dozvoliti odlaganje na ovu lokaciju. Bukvalno ne postoji nikakva dozvola za to, kazao je Hodžić.

Aktivisti iz naselja Vrapčići i Kuti-Livač nedavno su razgovarali i sa timom za iznalaženje nove lokacije za deponiju.

– Pronašli smo i novu lokaciju, ali oni bez obzira i na to još uvijek traže izgovore, kazao je predsjednik Udruženja Omer Hujdur.

Sve kuće uz deponiju, napominje, imaju potrebnu dokumentaciju i kompletna je navodno dostupna na Facebook stranici Udruženja.

