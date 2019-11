VREMENSKA PROGNOZA Evo kakvo nas vrijeme očekuje do nedjelje…

U većem dijelu Posavine i na sjeveroistoku Bosne uglavnom bez padavina. Intenzivnije padavine u zapadnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini. Jaki udari juga u zapadnim, istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a dnevna od 9 do 19°C.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća u Hercegovini, u zapadnim područjima Bosne i ponegdje u Krajini. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a dnevna od 10 do 19°C.

U petak umjereno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša je moguća ponegdje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 5 do 14, a dnevna od 13 do 19°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 16, a dnevna od 13 do 20°C,piše Slobodnabosna

Slično vrijeme zadržaće se do kraja mjeseca.

