Danis Tanović i Damir Šagolj na Vučjaku: “Ovo je katastrofa”

Pala je kiša jučer. Osim nedostatka toaleta i ćebadi, u samom kampu u šatorima je velika vlaga. Blato.

Dostojno čovjeka

Reporter “Avaza” stigao je u kamp u vrijeme ručka. S Tanovićem u društvu bio je i njegov veliki prijatelj i mag fotografije Damir Šagolj, dobitnik Pulicera.

– Kao da smo zaboravili kakva je nas nevolja snašla prije više od dvije decenije. Postoje te kasarne, zjape prazne. Zašto se ovi nesretni ljudi ne smjeste u njih i ne organizira im se boravak u BiH dostojan čovjeka – kaže oskarovac Tanović dok gleda u kolonu očajnika koji čekaju u redu na svoju gidu variva.

Iz šatora se širi miris kuhane hrane. Volonteri Crvenog križa održavaju red i u šator po hranu puštaju po pet ljudi zbog lakšeg kontroliranja situacije.

S vremena na vrijeme u koloni dođe do manjeg naguravanja, ali se sve brzo smiri. Kako i ne bi bili nervozni kad su šatori u vodi. Jak vjetar diže šatorska krila i reže do kosti. Snijeg miriše u zraku i pitanje je dana kad će pasti.

– Razumijem ja i ljude koji se protive da migranti budu smješteni u njihovom gradu, komšiluku. Nedavno su mom prijatelju pokušali provaliti u kuću. Ali, svijet se mijenja, slika Zapada se mijenja. To je neminovno – kazao je Tanović.

Iz dubokih kazana volonteri poslužuju grah, komad hljeba i to je to. Do sutra. Policajci na ulazu u kamp mirno posmatraju situaciju.

Iz Crvenog križa upozoravaju nas da ne pravimo fotografije bez pitanja.

Ima vrijednih ljudi

– Nije sve tako crno u ovoj krizi. Među ovim ljudima sigurno ima onih koji su obrazovani, pametni, vrijedni, koji bi, možda, ostali u ovoj zemlji i nešto radili. Ali, ovaj kamp nas sramoti, cjelokupno društvo, nema smisla – kaže Tanović na kraju razgovora.

Tanović i Šagolj potpisnici su kolektivnog pisma upućenog bh. institucijama u kojem ih pozivaju da se bez “odgađanja stave u službu zaštite i zbrinjavanja migranata i izbjeglica u skladu sa svim međunarodnim konvencijama, ali prije svega savjesti“.

U priču o selu Lipa u Krajini ne vjeruju

Posljednjih dana se spominje kamp u selu Lipa, koji bi se, navodno, oformio nakon što istekne ugovor za prihvatne centre Bira i Sedra.

U tu priču u Krajini, za sada, niko ne vjeruje i to bi, prema stavovima građana na društvenim mrežama, bilo produženje agonije.

