Policajcu u Hitnoj pomoći nisu htjeli izmjeriti krvni pritisak

Vraćajući se sa posla iz Sarajeva u Visoko, osjetio je zdravstvene tegobe te se odlučio za pomoć obratiti u Hitnu pomoć.

Tamo ga je dočekao dežurni tehničar, s kojim je i imao, kaže, neugodno iskustvo.



Jedva došao

– Autoputem sam išao svega 60 na sat, jer nisam imao hrabrosti da brže vozim. Osjetio sam jake grčeve u nogama, ruke su mi trnule, preznojavao sam se i jedva došao do Visokog, gdje sam odlučio da svratim do Hitne pomoći. Kad sam stigao, nije bilo nijednog pacijenta. U ordinaciji je bio tehničar, kojem sam se obratio i zamolio da mi izmjeri pritisak, na šta mi je odgovorio da odem do kuće i to uradim, jer u Hitnoj pomoći ne mjere pritisak. Nisam mogao vjerovati da mi na taj način odgovara te sam insistirao da mi izmjeri pritisak, na šta mi je odgovorio: ‘Kad ti izmjerim, bit će ti lakše.’ Na kraju je odlučio da mi izmjeri pritisak, pitao me je li mi sada lakše te rekao da mi je uredu – rekao je Suljić.

Smatra da je u pitanju izuzetno loš odnos prema pacijentu, posebno ako se zna da se osjećao izuzetno loše pa je zbog toga i odlučio da se obrati u Hitnu pomoć.

Bez odgovora

Prema njegovim riječima, u Hitnoj pomoći nije zatekao ni doktoricu.

Odgovor o tretmanu pacijenata pokušali smo dobiti i od nadležnih iz Doma zdravlja Visoko, ali ni nakon nekoliko poziva nismo uspjeli stupiti u kontakt s direktoricom, za koju su kazali da se nalazi na sastancima, piše “Avaz“.

