Narandžasto upozorenje za BiH, očekuju se obilne padavine i jak vjetar

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH) navode da upozorenje važi za područje Hercegovine i jugozapadna područja Bosne. Jaki udari juga očekuju se u cijeloj zemlji.

Upozorenje je izdato za period od 3. do 4. novembra.

“Prognozirana količina padavina u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno i do 80 litara. Udari vjetra južnog smjera brzine 40 do 65 kilometara na sat. U večernjim satima 3. novembra i tokom noći na 4. udari juga na zapadu i jugozapadu Bosne i dijelu centralne Bosne mogu biti i do 75 kilometara na čas”, saopšteno je iz FHMZBiH,piše Nezavisne

