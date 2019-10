Je li danas posljednji dan miholjskog ljeta: Od sutra snijeg

Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 14 do 20, na od 20 jugu do 24 stepeni.

Sutra u BiH oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne kiša. Prije podne uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 10 do 14, a dnevna od 8 do 14, na jugu od 18 do 22, piše Avaz.

Oblačno vrijeme bit će i u četvrtak. U većem dijelu zemlje povremena i slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 10 do 15, a dnevna od 6 do 12, na jugu od 12 do 16 stepeni.

U petak u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 13, a dnevna od 6 do 11, na jugu od 12 do 18 stepeni.

