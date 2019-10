Vremenska prognoza Naredna sedmica sunčana i topla,temperature i do 29 stepeni

Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 7 do 13, u Hercegovini i Krajini od 12 do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U ponedjeljak sunčano uz malu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom.Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 16, a dnevna od 23 do 28 stepeni.

Dan nakon toga, u utorak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu od 12 do 17, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 12 do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni,piše Avaz

