Oktobar okupan suncem: Za vikend ugodnih 25 stepeni, poznate vremenske prilike i za naredne dane

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

I drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni.

Sunčano vrijeme se očekuje i početkom naredne sedmice.

U ponedjeljak malo do umjereno oblačno i sunčano. U jutarnjim satima u Bosni sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni.

Slične vremenske prilike preovladavat će i u utorak. Nešto više oblaka očekuje se u sjeverozapadnim djelovima. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu zemlje do 27 stepeni, piše “Avaz“.

