Nana Fata Orlović: “Ma, ja sam Mustafi Ceriću rekla: ‘Da si ti napravio džamiju, ja bih je oborila'”

Desetine novinarskih ekipa posjetile su jučer Konjević-Polje, gdje živi Fata Orlović.

Svakoga je dočekala raširenih ruku. Sretna. Oči joj pune suza. Radosnica. Pokazuje slike sinova, kćeri, unučadi.

Javila mi je ova moja kćerka iz Srebrenika da je gotovo. Nazvala me i rekla mi da se sad pripazim i da je Sud presudio da se to u roku od tri mjeseca skloni. Kako će, šta će, ja sad to ne znam – počinje svoju priču starica čelične volje i bosanskog inata, piše “Hayat“.

Kaže da je na svakoj sedždi molila dragog Boga da usliši njene dove.

Ima Boga, bolan. Ima! Ja se 20 godina borim, ali ne protiv crkve, nego protiv sile – govori Fata držeći se za glavu: “Šećer mi skače“.

Pravoslavna crkva sagrađena je na imovini nane Fate koju je ona sa svojom porodicom, kao i hiljade drugih Bošnjaka, bila primorana napustiti.

Dok razgovaramo s njom, pokazuje slike svoje djece. Kaže, njih je sila i nepravda otjerala po svijetu, a mnoga tuđa djeca završila su u grobu.

Što će im crkva? Što će i džamija? Bolje je da su napravili neku fabriku. Crkva ovdje ne igra uloge Božijoj sudbini. Ali, da su napravili fabriku i zaposlili deset ljudi, ja riječ ne bih progovorila. Ma, ja sam Mustafi Ceriću rekla: Da si ti napravio džamiju, ja bih je uklonila. Ovo nije crkva! Klati, ubijati, natjerati djecu, tući ženu i onda napraviš crkvu! Ma, kome si je pravio, u ime čega – razborito konstatira bosanska heroina.

Tužbu je podnijelo 14 članova porodice rođenih između 1942. i 1982. godine, a koji sada žive u Konjević-Polju i Srebreniku. Fatin suprug ubijen je u genocidu u Srebrenici.

Samo ga ovako izdvojiše od mene i gotovo. Ubijen je. E, šta sam za ovih 20 godina svega prodeverala… i njihovih i naših pasjaluka – sjeća se nana posljednjih 20 godina.

Hurija uz majku

Kćerka Fate Orlović, Hurija Karić, sinoć je majku iz Konjević Polja dovela svojoj kući u Srebrenik.

Kazala nam je da je uzbuđenje zbog presude, a potom i stalni telefonski pozivi, kako medija, raznih znanih i neznanih prijatelja iz cijele BiH i inostranstva, kod nje prouzrokovao vidan stres, te u strahu za njeno zdravlje, nije je željela ostaviti samu.

Nikakvo opravdanje

Sud je utvrdio da je propust vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat imovine u posjed podnositelja tužbe a za koji vlasti nosu ponudile nikakvo opravdanje.

Posljedice su bile ozbiljno narušavanje prava na imovinu.

Crkva u dvorištu porodične kuće Orlovića sagrađena je neposredno nakon rata. Tokom višegodišnje pravne bitke koju je nana Fata vodila, donešeno je niz sudskih odluka u njenu korist, koje vlasti RS-a nisu ispoštovale.

Neizvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava je krivično djelo prema Krivičnom zakonu BiH i do države BiH je šta će preduzeti ukoliko ova odluka ne bude izvršena, izjavio je za “Avaz” sudija u Evropskom sudu za ljudska prava Faris Vehabović.

Kako je kazao, o izvršenju presude brinut će se Komitet ministara i Vijeće Evrope, a s obizirom na to da je rok kratak, bh. vlasti trebale bi prionuti na posao.

Kako je kazao, rok za izvršenje ove presude su tri mjeseca. Vehabović je istaknuo i da crkva, prema presudi, ne mora biti srušena, ali da mora biti izmještena.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari