Vikend topao, ali oblačan: Temperature do 27 stepeni

Prvi dan vikenda u Bosni većinom umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka, piše “Avaz“.

Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27.

U ponedjeljak pretežno oblačno prognozira se u Hercegovini i zapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjerena oblačnost.

Vjetar umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C.

Loading..

loading...

Facebook komentari