Danas u BiH očekuje se pretežno oblačno vrijeme

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima sa kišom. Tokom dana, postupan prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 18, na jugu zemlje od 20 do 23 stupnja.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom. Tokom dana, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna temperatura oko 13 stupnjeva.

Loading..

loading...

Facebook komentari