Vremenska prognoza: Drastičan pad temperature

U jutarnjim satima kiša se očekuje u sjevernim dijelovima zemlje. Tokom dana padavine se očekuju u većem dijelu naše zemlje, a ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a dnevna između 12 i 18, na jugu zemlje do 27 stepeni.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne, u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima sa kišom. Vjetar umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 10, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje od 20 do 23 stepeni..

U petak prijepodne po kotlinama Bosne sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Hercegovini sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 19 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 23.

U subotu nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.

