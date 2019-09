Danas sunčano sa ugodnom temperaturom

Ugodne temperature u naredna četiri dana

Danas u Bosni većinom umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama dio prijepodneva će biti i magle. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 3.

Drugog dana vikenda, u nedjelju, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29, na jugu zemlje do 32 stepena.

Sunčano vrijeme zadržat će se i početkom naredne sedmice.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 32.

U utorak u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz umjerenu oblačnost. Jače naoblačenje sa sjevera u noći na srijedu. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu zemlje do 20,piše Avaz

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 32.

