Danas u BiH umjereno oblačno i sunčano vrijeme

Advertisements

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 08 sati: Sokolac 11 stupnjeva, Bjelašnica i Bugojno 13, Ivan Sedlo, Jajce, Livno i Srebrenica 15, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 17, Sarajevo 18, Banja Luka, Grude, Široki Brijeg i Zvornik 19, Bijeljina, Brčko, Doboj i Gradačac 20, Mostar i Trebinje 22, Neum 25 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo opada.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stupnjeva.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti, a u višim djelovima moguć je i kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva.

Advertisements

Facebook komentari