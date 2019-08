BIHAMK: Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta

Loading..

Na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu uslovima na putu.

Tokom dana u tunelu Vranduk II na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila saobraća se jednom trakom naizmjenično, a zbog povremeno pojačanog prometa vozila moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati, dolazi do obustave saobraćaja. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na dionici magistralnog puta M-17 Konjic-Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Sporije zbog radova, saobraća se i na dionicama magistralnih puteva: M-18 Olovo-Kladanj-Stupari, M-1.8 Srebrenik-Orašje, M-5 Lanište-Ključ i M-4.2 Srbljani-Cazin.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

