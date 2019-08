Upozorenje za nevrijeme širom BiH: Padat će jaka kiša i grad

Advertisements Loading..

Jače grmljavinsko nevrijeme i intenzivnije padavine mogu za posljedicu imati pojavu bujica, jaki udari vjetra, lokalno i grad, prenosi “Hayat“.

Za sutra je u Bosni najavljeno umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne ili u večernjim satima većem dijelu Bosne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U Hercegovini padavina na sjeveru i sjeveroistoku. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, krajam dana u skretanju na jugozapadni. U Hercegovini umjeren jugozapadni vjetar, a krajem dana u skretanju na sjeverni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 °C.

