Nevrijeme širom BiH: Meteorolozi izdali vanredno upozorenje zbog padavina

Advertisements Loading..

Obilnije padavine mogu imati za posljedicu pojava bujičnih potoka, jaki udari vjetra i grad, pojašnjeno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite.

Podsjećamo, i za sutra je najavljena kiša u Bosni i Hercegovini.

U drugom dijelu dana bit će sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, praćene jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu će biti sunčano uz postepen porast naoblake. Poslijepodne je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni Celzijusa.

Advertisements

loading...

Facebook komentari