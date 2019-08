Pad temperature u naredna tri dana u BiH

Advertisements

Prestanak padavina prije podne prvo na području Krajine i postepeno u poslijepdonevnim satima prestanak padavina na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka u Bosni većinom između 15 i 19°C, a u Hercegovini od 20 do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni uglavnom između 18 i 23°C, a u Hercegovini od 24 do 30°C.

U četvrtak, 15.08.2019., veći dio dana pretežno oblačno vrijeme u centralnim i istočnim područjima, gdje se smanjenje oblačnosti očekuje poslije podne. U ostatku zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

U petak, 16.08.2019., preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C, prenosi “N1“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari