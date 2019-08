Zrak u Sarajevu nezdrav, indeks zagađenja 159

Advertisements

Indeks kvaliteta zraka za Kanton Sarajevo je 159, a na području općina Novi Grad i Stari Grad iznosi 170. Koncentracija čestica PM10 iznosi 75. Isti indeks zagađenja izmjeren je i na području Ilijaša, ali je zabilježena veća koncentracija štetnih čestica.

U Zenici je taj indeks nešto niži i iznosi 155, a koncentracija čestica PM10 je 57.

Čestice PM10 nazivaju i tihim ubicama pluća. To su sitne čestice manje od 10 mikrometara koje imaju sposobnost slobodnog kretanja u atmosferi i lako mogu prodrijeti i do donjih slojeva disajnih organa, kao i do kardiovaskularnog sistema.

Stručnjaci upozoravaju da ovo zagađenje može izazvati zdravstvene tegobe kod svih stanovnika. Posebno se savjetuje da ljudi s respiratornim problemima poput astme, srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe izbjegavati izlaženje vani, a svi ostali bi trebali smanjiti boravak napolju.

Na području Tuzle zrak je trenutno umjereno zagađen i savjetuje se da se izbjegava boravak na otvorenom, posebno djeci osobama s respiratornim i srčanim problemima.

Građani se nadaju da će s kišom koja je počela padati i zrak postati čišći, prenosi “Klix“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari